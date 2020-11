Philipp Hofmann mochte am Donnerstag bei der Pressekonferenz eigentlich gar nicht mehr groß über sein Jahr in Braunschweig reden. Lieber nur über das anstehende Spiel an diesem Samstag (13 Uhr), für das er mit dem Karlsruher SC an seine vormalige Wirkungsstätte an die Hamburger Straße zurückkehren wird.

Was Hofmann dort außer leeren Rängen erwartet? „Vorne sind sie mit Kobylanski und den beiden Stürmern sehr gut aufgestellt. Aber wir werden uns etwas Gutes überlegen und fahren da hin, um zu gewinnen. Die Tendenz geht klar nach oben bei uns.

Spielerisch sieht das schon sehr, sehr gut aus“, schätzt der 27-Jährige, der sagt, was in anderen Worten auch sein Trainer sagt. „So griffig“ wie zuletzt beim FC St. Pauli, „als wir von Anfang an dagegenhielten“, müsse der Auftritt des Tabellen-15. beim oberen Tabellennachbarn aussehen, damit erstmals seit der Jobübernahme Christian Eichners im Februar auf einen Sieg direkt ein nächster folgt. Aber nicht nur die beiden erwähnten Braunschweiger Stürmer Nick Proschwitz und Fabio Kaufmann werden etwas dagegen haben.