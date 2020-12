Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So haben beim Karlsruher SC die Vorbereitungen auf das Heimspiel am Sonntag gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf begonnen. Zwei KSC-Profis fehlten im Training am Dienstag.

Ohne Sebastian Jung und Kyoung-Rok Choi hat der Karlsruher SC seine Trainingseinheit am Dienstag absolviert. Während Chefcoach Christian Eichner mit dem Rechtsverteidiger Jung (Faserriss im Oberschenkel) in diesem Kalenderjahr nicht mehr rechnet, wurde der Südkoreaner nur geschont. Choi war mit muskulären Problemen aus dem Osnabrück-Spiel gegangen, „weshalb wir etwas die schützende Hand über ihn halten“, so Eichner.

Völlig ergebnisoffen ist, wer am Sonntag beim Tabellenfünften der Zweiten Fußball-Bundesliga anstelle des gesperrten Kapitäns Jérôme Gondorf zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Mannschaft rücken wird. Eichner bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Die Wahl werde dann auch systemabhängig sein. „Wir werden schauen, was am besten zu uns und zum Gegner passt“, meinte Eichner drei Tage nach dem glücklichen 2:1-Auswärtssieg in Osnabrück.