Gersbeck und Kaufmann fehlen im KSC-Training

Am Mittwoch ließ es Trainer Eichner bei einer Trainingseinheit bewenden. Marius Gersbeck und Fabio Kaufmann wirkten bei dieser nicht mit. Auch Marvin Pourié fehlte.

Ohne Torhüter Marius Gersbeck und Neuzugang Fabio Kaufmann haben die Profis des Karlsruher SC am Mittwochnachmittag ihre nächste Trainingseinheit absolviert. Gersbeck trat aufgrund einer leichten Knieprellung kürzer, die er sich am Montag bei einem Zusammenprall zugezogen hatte.

Christian Eichner erwartet seinen Keeper am Donnerstag zurück auf dem Platz. Dann hat der KSC-Cheftrainer, genau wie einen Tag später, eine Doppeleinheit angesetzt.

Kaufmann nach Blinddarm-Reizung bei Kontrolluntersuchung

Auch Kaufmann soll am Donnerstag wieder mitwirken. Der Rechtsaußen fehlte am Mittwoch wegen einer Kontrolluntersuchung. Dem 28-Jährigen hatte in der vergangenen Woche eine Blinddarm-Reizung zu schaffen gemacht.

Zudem hatte sich Marvin Pourié vom Training abgemeldet. Eichner zufolge klagt der ausgemusterte Angreifer über Blasen.

Karten für Testspiel gegen Freiberg bereits vergriffen

Am Samstag (14 Uhr) steht für den Zweitligisten zu Hause gegen den SGV Freiberg der erste Test der Saisonvorbereitung an. Wie der KSC am Mittwoch mitteilte, sind alle 500 Tickets für die Partie im Grenke-Jugendstadion bereits vergriffen.