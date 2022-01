In den exklusiveren Restaurants am Jachthafen von Marbella, dem Puerto Bánus, herrscht am Mittwochnachmittag bei 18 Grad und Nordwind gediegene Gelassenheit vor. In Dama del Noche direkt nebenan reiht sich gleich hinter dem Golf Club Bánus ein auf Idealmaß geschorener Fußballrasen an den nächsten.

Als Oliver Kreuzer vor dem ersten Testspiel des Karlsruher Zweitligisten in Andalusien quer über das Spielfeld läuft, um sich einen Tribünenplatz auf der Sonnenseite für das Testspiel des KSC gegen den FC Brügge einzurichten, verscheucht er im Vorbeigehen einen älteren Zuschauer, der es sich fälschlicherweise auf der Ersatzbank bequem gemacht hatte.

Das Treffen zwischen dem Zweitliga-Zehnten und Belgiens Meister, das nach zweimal 45 Minuten mit 0:0 enden wird, sollte wegen der Corona-Situation auf einen akkreditierten Besucherkreis beschränkt bleiben. Doch 100 Zuschauer, darunter der inzwischen auch in Spanien eingetroffene KSC-Vizepräsident Günter Pilarsky, sehen ein sehr ordentliches Duell.

Die Mannschaft von Christian Eichner beginnt mit dem Debütanten Daniel O´Shaughnessy neben Daniel Gordon in der Innenverteidigung. Die Startelf hat Christian Eichner aus Stammkräften und Reservisten gemischt und im 4-4-2 formieren lassen.

KSC vor der Pause mit besseren Chancen als Brügge

Der KSC ist den Belgiern, für die nach den Gruppenspielen die Champions League in dieser Saison beendet war, ebenbürtig. Die Chancen bleiben vor der Pause verteilt, die besseren besitzt sogar die Eichner-Elf.

Lucas Cueto (17.), Kilian Jakob (23.) und Daniel Gordon (39.) per Kopf nach einer Ecke von Marvin Wanitzek prüfen Simon Mignolet im Tor der Brügger, die ihrerseits mit einer gemischten Formation die ersten 45 Minuten bestreiten

.

KSC-Keeper Marius Gerbeck trägt mit guten Reaktionen gegen den kanadischen Nationalspieler Tajon Buchanan, der in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen ihn den Kürzeren zieht, und bei einem Kopfballversuch von Daniel Perez (27.) zum torlosen Halbzeitstand bei. Die Karlsruher stehen hinten insgesamt gut und versäumen es in einigen aussichtsreichen Umschaltmomenten, den richtigen letzten Pass in die Schnittstellen der Brügge-Abwehr zu spielen.

Eichner wechselt in der Pause fast komplett durch

Zur Pause wechselt Eichner vor Gersbeck komplett durch und sagt ein 4-3-3 an. Unter anderem zeigen sich Marco Thiede (mit Kapitänsbinde) vor Ricardo van Rhijn über den rechten Flügel und Marc Lorenz als Links-Pendant nach ihren längeren Zwangspausen.

Auch die Belgier kommen in anderer Aufstellung auf das Spielfeld zurück, in ihren Reihen stürmt nun der ehemalige Wolfsburger Bas Dost und dahinter das Riesentalent Charles de Ketelaere.

Der FC Brügge übernimmt nach der Pause das Zepter und hat mehr vom Spiel. Vorne fehlt aber auch bei dem Tabellenzweiten der heimischen Liga die Konsequenz im Abschluss.

Kobald klärt auf der Linie

In der 54. Minute klärt der für Shaughnessy eingewechselte Christoph Kobald vor der Torlinie, bevor ein Belgier den Ball über die Linie bringt. Und nach etwas mehr als einer Stunde bewahrt Gersbeck gegen Noa Lang und kurz darauf nochmals mit einer Faustabwehr vor Bast Dost vor einem Rückstand.

Das Spiel verflacht danach und bietet in beiden Strafräumen kaum noch Nennenswertes oder Stückwerk. Einmal kommt der KSC aber doch noch fast zu einem Treffer. Nach einer Balleroberung von Tim Breithaupt scheitert Philipp Hofmann (79.) aus aussichtsreicher Position mit seinem Schuss an Brügges rechtzeitig ins Eck getauchte Nick Shinton. So bleibt es bis zum Schluss beim 0:0, und Christian Eichner kann nach den intensiven Einheiten der ersten drei Tage in Estepona mit dem Auftritt seiner Profis zufrieden sein.

Zweiter Test gegen ungarischen Erstligisten

Der KSC, der sich mit seiner Profimannschaft noch bis kommenden Montag an der Costa del Sol aufhält, wird am Samstag oder Sonntag in einem zweiten Testspiel auf Diósgyöri VTK treffen. Der ungarische Erstligist sprang als Gegner für PSV Eindhoven ein. Der holländische Meister verzichtete wegen Corona-Fällen in seinem Kader auf die Anreise nach Spanien.

Karlsruher SC: Gersbeck – Rabold (46. Vam Rhijn), Gordon (46. Irorere), O´Shaughnessy (46. Kobald), Jakob (46. Heise) – Kother (46. Lorenz), Gondorf (46. Mirkovic, 70. Rossmann), Wanitzek (46. Breithaupt), Cueto (46. Thiede) – Marino (46. Silharoglu), Schleusener (46. Hofmann).