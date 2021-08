KSC verliert Testspiel gegen 1899 Hoffenheim deutlich

Im Pokal ist dem KSC ein Duell mit einem Bundesligisten vorerst erspart geblieben. In einem Test durfte sich der KSC nun mit einem Vertreter aus dem Oberhaus messen. Am Ende war für den Zweitligisten nichts zu holen.

Fünf Tage vor dem Pokal-Auftakt bei den Sportfreunden Lotte hat der Karlsruher SC ein Testspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Ende klar verloren. Die Partie, die in Zuzenhausen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, entschied der Bundesligist mit 5:0 (2:0) für sich.

Die Treffer für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß markierten Maximilian Beier (23.), Christoph Baumgartner (26.), Marco John (60.), Kasim Adams (83., Elfmeter) und Gautier Ott (90.). „Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Gerade in der ersten Halbzeit war das sehr ordentlich, da hätten wir uns ein Tor verdient gehabt“, sagte KSC-Trainer Christian Eichner.

Die Hoffenheimer waren nahezu in Bestformation angetreten und auch Eichner hatte eine schlagkräftige Elf aufgeboten. Unter anderem feierte auf der Rechtsverteidiger-Position Marco Thiede sein Comeback. Der 29-Jährige hatte in den vergangenen Wochen aufgrund der Folgen einer Gehirnerschütterung gefehlt. „Er war sofort wieder integriert“, sagte Eichner über die Leistung von Thiede, der zum Pokalspiel gegen Lotte in den Kader zurückkehren soll.