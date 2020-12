Nach 1:2 gegen HSV

KSC-Verteidiger Thiede: „Herr Jatta hat schon einige alt aussehen lassen“

Der Rechtsverteidiger hätte von Bakery Jatta in der Nacht auf Dienstag eigentlich träumen müssen. Der Flügelmann des Hamburger SV hatte ihn und dem KSC eine Halbzeit lang schwer zugesetzt. Am Dienstag brachen die Karlsruher Fußballprofis in ihre kurze Weihnachtspause auf.