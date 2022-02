Wenn der KSC am Mittwoch in einer Woche den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals anstrebt, soll auch Christoph Kobald dabei mithelfen, den Hamburger SV aus dem Wettbewerb zu werfen.

Beim Fußball-Zweitligisten rechnet man jedenfalls damit, dass der österreichische Innenverteidiger keine längere Pause einlegen muss.

Wie eingehende Untersuchungen am Montag ergaben, hat sich Kobald am Samstag im Spiel bei Holstein Kiel (2:0) eine Zerrung in der rechten Oberschenkelrückseite zugezogen, wegen der er nun bis einschließlich Mittwoch das Mannschaftstraining auslassen soll.

Reicht es für Kobald schon für das Schalke-Spiel?

Die Karlsruher starten nach einem freien Tag an diesem Dienstag in die Vorbereitung auf ihre nächste Zweitliga-Aufgabe am Samstag (13.30 Uhr) zu Hause gegen den FC Schalke 04. Ob Kobald dann bereits wieder mitwirken kann, wird sich voraussichtlich am Donnerstag entscheiden, wenn der 24-Jährige idealerweise wieder mit dem Team auf dem Platz stehen soll.

Derweil deutet sich an, dass Marius Gersbeck zumindest vorerst um eine Operation herumkommen wird. Nach Angaben von KSC-Mannschaftsarzt Marcus Schweizer erachtet es auch ein zurate gezogener Handchirurg für sinnvoll, die Handverletzung des Torhüters zunächst konservativ zu behandeln und ihn weiter im Spielbetrieb zu belassen.

25.000 Fans beim Pokal-Duell des KSC gegen den HSV?

Bei der Frage, ob Gersbeck, der trotz der Blessur an der linken Hand bei den Siegen gegen Nürnberg und in Kiel zwischen den Pfosten gestanden war, unters Messer muss, hat der KSC angekündigt, die Meinung mehrerer Handchirurgen einzuholen.

Somit ist mit Gersbeck auch gegen Schalke und vier Tage später beim HSV zu rechnen. Am Dienstag wird sich entscheiden, wie viele Fans dann ins Volksparkstadion kommen dürfen. Der Hamburger Senat berät dann darüber, ob die eigentlich ab dem 4. März gültige Maximalzahl von 25.000 Zuschauern bereits für das Pokal-Viertelfinale zwei Tage zuvor greift.

Am Samstag darauf ist der KSC dann in der Liga beim Hamburger Stadtrivalen FC St. Pauli gefordert.