KSC will gegen Nürnberg endlich zurück in die Erfolgsspur

Nach seiner Corona-Zwangspause ist der Karlsruher SC noch nicht wieder in der Spur angekommen. Zwei Niederlagen musste der badische Fußball-Zweitligist zuletzt innerhalb weniger Tage hinnehmen.

Nun gilt es für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner die Ergebniswende hinzulegen, wenn an diesem Samstag um 13.30 Uhr der 1. FC Nürnberg im Wildparkstadion gastiert.

Eichner rechnet erneut mit einer offenen Partie

Der erste Auftritt vor heimischem Publikum in diesem Kalenderjahr ging aus KSC am Dienstagabend daneben. Mit 0:2 wurde das badische Duell gegen den SV Sandhausen verloren. Doch das sei nun abgehakt.

„Seit gestern ist der volle Fokus auf das Nürnberg-Spiel gerichtet“, so Eichner am Freitagnachmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Seine Mannschaft gehe voller Optimismus in eine erwartet „offene Partie“ und möchte drei Punkte einsammeln.

Immerhin reisen auch die Gäste mit einem bitteren Nackenschlag nach Karlsruhe an. Zuletzt musste sich der FCN überraschend deutlich mit 0:5 dem Tabellenletzten aus Nürnberg geschlagen geben. „Was für das Hinspiel galt, wird auch für morgen gelten: Kleinigkeiten werden das Duell entscheiden“, meinte Eichner zum Kontrahenten. „Ich denke, dass sie heiß auf Wiedergutmachung sind“, so seine Einschätzung zur erwarteten Einstellung des Kontrahenten.

Kobald kehrt nach Gelbsperre zurück

Personell kann der Coach vor dem Duell mit den siebtplatzierten Nürnbergern wenig Neuigkeiten verkünden. Immerhin kehrt Christoph Kobald nach abgesessener Gelbsperre zurück. Lucas Cueto pausierte in dieser Woche hingegen komplett aufgrund eines Ödems im Sprunggelenk. Torhüter Marius Gersbeck verletzte sich am Dienstagabend an der Hand, sein Mitwirken am 22. Spieltag sei aber nicht gefährdet.

Anders als im Heimspiel gegen Sandhausen kann der KSC am Samstag auch wieder den Stehplatzbereich öffnen. 2.500 Zuschauer finden dort ihren Platz. Die Sitzplätze auf der Osttribüne können zu 70 Prozent ausgelastet werden. Mit den 500 Gästefans finden damit erneut maximal um die 10.000 Zuschauer im Stadion einen Platz.