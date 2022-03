Der KSC hat weiterhin die 40 Punkte-Marke fest im Blick. Gegen den direkten Tabellennachbarn SSV Jahn Regensburg könnte ein großer Schritt in die richtige Richtung unternommen werden.

Der Blick beim Karlsruher SC richtet sich nur noch nach vorne. und auf die anstehende Aufgabe: Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und BNN-Liveticker) empfängt der badische Fußball-Zweitligist den SSV Jahn Regensburg im heimischen Wildparkstadion.

Nach den beiden Niederlagen im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV und beim FC St. Pauli hatten die Karlsruher nun einige Tage Zeit, um das Geschehen abzuhaken. Nun gilt die Konzentration dem Duell gegen den direkten Tabellennachbarn.

Cheftrainer Christian Eichner erwartet erneut ein absolut ausgeglichenes Spiel zweier Mannschaften, die „die gleichen Ziele“ haben und sich „tabellarisch auf Augenhöhe“ befinden.

Eichner erwartet offenes Duell mit Tabellennachbar

Regensburg hat vor dem 26. Spieltag 32 Zähler auf dem Konto und damit einen weniger als der KSC.

Die Gäste legten in den vergangenen Wochen einen Sinkflug hin, denn noch Mitte Dezember belegte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic Relegationsplatz drei. In den letzten sieben Spielen sammelte der Jahn allerdings nur zwei Zähler ein.

Unterschätzen darf man den Gegner dennoch nicht, wie Eichner warnt: „Das wird wieder ein 50:50-Spiel.“ Dennoch ist er sich sicher, dass seine Mannschaft „ein gutes und attraktives Spiel abliefern“ könne, wenn jeder Spieler seine Leistung abrufe und die grundsätzliche „Art und Weise“ passe.

Am Ende zählten aber nur die Punkte. Denn noch fehlen dem KSC sieben Zähler, um die magische Marke von 40 Punkten zu erreichen.

Kapitän Gondorf ist wieder an Bord

Verletzungsbedingt stehen dem KSC am Sonntag Jannis Rabold, Marco Thiede und Kyoung-Rok Choi nicht zur Verfügung. Jerome Gondorf ist dagegen nach abgesessener Gelbsperre am Sonntag wieder dabei.

„Es ist immer gut, wenn der Kapitän an Bord ist“, betonte Eichner am Freitagnachmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz und ergänzte: „Jerome hat einen enormen Wert für die Mannschaft.“

Ähnliches gilt für die Unterstützung von den Rängen: Der KSC darf an diesem Wochenende wieder maximal 15.000 Zuschauer ins Stadion lassen und hofft auf lautstarke Anfeuerung von diesen. Am Freitag waren 12.000 Tickets verkauft, sodass der Verein am Spieltag selbst auch die Tageskassen wieder öffnen wird.