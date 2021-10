Vor Duell mit Regensburg

KSC-Coach Eichner rechnet fest mit Bormuth

Beim Karlsruher SC kehrten am Donnerstag Robin Bormuth, Daniel Gordon und Dominik Kother auf den Trainingsplatz zurück. Für wen es reicht, um am Samstag in Regensburg im Kader zu stehen, wird erst nach dem Abschlusstraining feststehen.