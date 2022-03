Auswärtsspiel auf dem Hamburger „Kiez“

KSC beim FC St. Pauli gefordert: Duell der Pokal-Enttäuschten

Nach dem bitteren Pokal-Aus will der KSC in der Liga zurück in die Erfolgsspur. Doch der Gegner hat nichts zu verschenken und kann sich nun auf den Aufstiegskampf fokussieren.