Vor dem Saisonendspurt testet der KSC am Donnerstag gegen Basel. Dabei fehlen Trainer Eichner einige Spieler. Andere sollen gegen den Schweizer Top-Club derweil den Ernstfall proben. So ist die Lage im Team.

In der Vergangenheit hat Christian Eichner bei Testspielen schon des Öfteren zur Halbzeit die komplette Elf gewechselt. Wenn am Donnerstag (18 Uhr) der Schweizer Top-Club FC Basel im Wildpark gastiert, wird dies nicht möglich sein. Der Cheftrainer des Karlsruher SC muss schlichtweg auf zu viele seiner Profis verzichten.

Stammkeeper Marius Gersbeck schont sein lädiertes linkes Handgelenk, dessen Ersatz Markus Kuster muss wie berichtet wegen eines positiven Coronatests passen. Deshalb steht für Donnerstag das Torhüter-Duo Niklas Heeger und Paul Löhr bereit.

Daniel O’Shaughnessy (Finnland) und Tim Breithaupt (deutsche U20) befinden sich zurzeit auf Länderspielreise und Lucas Cueto pausiert, weil ihn nach wie vor Probleme an seinem linken Sprunggelenk plagen.

Am Mittwoch meldete sich dann auch noch Malik Batmaz mit Erkältungssymptomen ab, weshalb auch er für den Test gegen Basel nicht zur Verfügung stehen wird. Innenverteidiger Robin Bormuth ist zwar nach überstandener Verletzung wieder fit. Nachdem er aber seinen Abschied zum Saisonende verkündet hatte, dürfte er im Rundenendspurt keine tragende Rolle mehr spielen.

Mit von der Partie ist gegen Basel Daniel Gordon, der die Woche wegen einer weiteren Präsenzphase für eine Trainerlizenz an der Sportschule Schöneck verbringt.

Heise-Ersatz Jakob soll gegen Basel den Ernstfall proben

Auch Jérome Gondorf kann am Donnerstag mitwirken. Der Kapitän, der beim Sieg in Aue (3:0) eine offene Wunde am rechten Schienbein erlitten hatte, trainierte am Mittwoch erstmals wieder mit. Von der U19 stoßen Tim Rossmann und Jakob Weißer zur Mannschaft hinzu.

Gegen Basel will Eichner vor allem jenen Akteuren Spielzeit geben, die zuletzt nicht so zum Zuge gekommen waren. Auf der linken Abwehrseite soll etwa Kilian Jakob beginnen, der in der Liga Philip Heise vertreten müsste, sollte dieser noch eine weitere Gelbe Karte kassieren. In der Innenverteidigung dürfte der 19 Jahre junge Felix Irorere gegen den Tabellenzweiten der Schweizer Liga erste Wahl sein.

Mit der Partie gegen Basel verfolgt der KSC auch den Benefizgedanken. Die eine Hälfte der Reinerlöse geht nach Clubangaben an die Geflüchtetenhilfe Ukraine der Stadt Karlsruhe, die andere Hälfte fließt demnach in „KSC tut gut“ zur Unterstützung von sozialen Projekten. Abseits des Spiels soll es ein Rahmenprogramm sowie Infostände im Umlauf des Stadions geben.