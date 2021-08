Top-Spiel im Wildpark

KSC erwartet willige Werderaner – Eichner mit Bedenkzeit bis in die Länderspielpause

Der Karlsruher SC gegen Werder Bremen. Eigentlich ist der Bundesliga-Absteiger der natürliche Favorit. Doch so fühlt es sich derzeit für Beobachter gar nicht an. Bei den Badenern ist derweil in eine wichtige Personalsache Bewegung gekommen.