Marvin Wanitzek verließ den Wildpark am Montagmittag frohen Mutes. Mit seinem linken Fuß sei soweit alles in Ordnung, erklärte der Mittelfeldspieler des Karlsruher SC, nachdem er mit den Kollegen eine Laufrunde absolviert hatte. Am Tag zuvor, beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf, hatte der 27-Jährige einen schmerzhaften Tritt von Kevin Danso abbekommen und war in der Anfangsphase deshalb minutenlang behandelt worden.

Der Mann der weiten Wege musste am Montag genau wie seine Mitspieler beim Gang in die Kabine einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Aufgrund von Abbrucharbeiten an der Haupttribüne waren Teile des Parkplatzes gesperrt. Die kommenden Tage halten für Wanitzek und Co noch ganz andere Herausforderungen bereit.

Am Mittwoch geht es per Bus ins Erzgebirge, wo der KSC am Donnerstagabend (20.30 Uhr) in Aue um die nächsten Zweitliga-Punkte kämpft. Noch in der Nacht ist die knapp 500 Kilometer weite Rückreise geplant, da bereits am Montag, ebenfalls um 20.30 Uhr, der Hamburger SV im Wildpark vorbeischaut.