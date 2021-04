Nach der Quarantäne-Pause soll der KSC am Freitag eigentlich in den Ligabetrieb zurückkehren. Doch nun droht eine weitere Absage. Kapitän Gondorf blickt dennoch optimistisch auf den Endspurt.

Wie reagiert der Körper nach 14 Tagen Training ohne Ball und Mitspieler auf den Ernstfall? Wie stark sind die Auswirkungen der Quarantäne? Sind die Konsequenzen gar nicht so groß wie befürchtet? Christian Eichner erhofft sich am Freitagabend wichtige Erkenntnisse in Bezug auf diese Fragen, wie er am späten Donnerstagnachmittag bei der virtuellen Presserunde erläuterte.

„Was uns allen abgeht, ist der Erfahrungswert einer solchen Geschichte. Und das Gute an diesem Spiel ist – neben der Tatsache, dass wir wieder spielen dürfen – die Tatsache, dass wir eine erste Antwort auf diese vielen Fragen bekommen“, sagte der Cheftrainer des Karlsruher SC, dessen Mannschaft am Mittwoch aus einer zweiwöchigen Quarantäne auf den Trainingsplatz zurückgekehrt war.

Das Problem ist allerdings, dass bis zum späten Donnerstagabend noch überhaupt nicht feststand, ob der Fußball-Zweitligist am Freitag gegen die Würzburger Kickers in den eng getakteten Endspurt starten darf. Im Laufe des Donnerstags war im Wildpark ein weiterer Corona-Verdachtsfall aufgetreten. Bei einem Mitglied des Funktionsteams war der an jedem Trainingstag obligatorische Schnelltest positiv ausgefallen, wie Oliver Kreuzer den BNN bestätigte.