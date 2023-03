KSC-Zukunftshoffnung ist nach Kreuzbandriss wieder am Ball

Efe-Kaan Sihlaroglu ist immer noch der jüngste Spieler der Zweitliga-Geschichte. Am Mittwoch führte der Jungprofi des Karlsruher SC nach einem Kreuzbandriss auch erstmals wieder Zweikämpfe.

Efe-Kaan Sihlaroglu war 16 Jahre und 142 Tage alt, als er in die Rekordbücher der Zweiten Fußball-Bundesliga Eingang fand. Kein Spieler in der Liga-Geschichte war jünger als er bei seinem ersten Einsatz am 27. November 2021, als Christian Eichner ihn kurz vor Schluss beim 4:0 gegen Hannover 96 zur Premiere verhalf.

Inzwischen ist der Jungprofi um die Erfahrung reicher, dass es auch im Fußball nicht immer nur aufwärts geht geht. Im Sommer 2022 erlitt er bei einem Vorbereitungsturnier der Nachwuchsmannschaft einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Am Mittwochnachmittag nun wirkte der Deutsch-Türke erstmals wieder bei den Profis mit und durfte auch wieder Zweikämpfe führen.

Es fühlt sich gut an, nach der langen Zeit wieder bei der Mannschaft zu sein. Efe-Kaan Sihlaroglu, Jungprofi des KSC

„Es fühlt sich gut an, nach der langen Zeit wieder bei der Mannschaft zu sein“, sagte der sechsmalige U17-Auswahlspieler der Türkei, der im Wildpark perspektivisch als Hoffnungsträger für das Mittelfeld gilt und der einen Vertrag bis 2026 besitzt.

Unter den Spielern, die am Mittwoch zwei Einheiten absolvierten, die erste im Kraftraum, fanden sich auch wieder Mikkel Kaufmann und Philip Heise. Beide meldeten sich damit einsatzbereit für das Auswärtsspiel, in dem der KSC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) seine Siegesserie beim FC Hansa Rostock verlängern möchte.