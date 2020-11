In Hamburgs City geht es an diesem Samstagnachmittag überschaubar zu. Die Geschäfte rund um den Jungfernstieg und den Rathausplatz erleben keinen großen Publikumsverkehr. Auf der Willy-Brandt-Alle vorbei an der Speicherstadt herrscht kaum Verkehr. Corona hält viele Menschen in der Elbmetropole in den eigenen vier Wänden.

Andere genießen das Wetter im Freien an den Landungsbrücken, wo einer der frequentierteste Fischbrötchenverkäufer an „Dock 10“ seinen hanseatischem Humor auf einem Zettel ausstellt, um den Andrang zu disziplinieren. Er sei kein Morgenmuffel, liest man, aber ein „Moin“ reiche völlig aus, das zweite „Moin“ sei „Gesabbel“.