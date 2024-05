KSC-Torwart Weiß nach Saisonpremiere: „Ein rundum schöner Tag“

Max Weiß, 19, durfte am Sonntag anstelle von Patrick Drewes beim Karlsruher SC zwischen die Pfosten.

Bei den beiden Gegentoren war die Nummer zwei der Badener machtlos und anschließend mit sich und dem Nachmittag im Wildpark zufrieden.

Max Weiß

Signale in dem Sinn gab es davor noch nicht. Ich hatte in den letzten Wochen immer alles im Training gegeben, um mich zu empfehlen. Es ist ja öfter so, dass man am Ende der Saison, wenn es dann auch nicht mehr um so viel geht, - um Aufstieg, Abstieg oder so – noch mal seine Chance bekommt. Deshalb hielt ich mich einfach bereit, so wie das ganze Jahr auch schon. Erfahren, dass ich drinstehen werde, habe ich dann in der Besprechung vor dem Spiel. Ich habe mich darüber gefreut und es auch genossen.