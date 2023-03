Der Termin für die Revanche steht: Der Karlsruher SC empfängt den 1. FC Kaiserslautern am 21. Mai zum Rückspiel im Wildpark. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 31, 32 und 33 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlichte. Das Südwest-Derby, dessen bis dato letzte Auflage der FCK Anfang November mit 2:0 für sich entschieden hatte, steigt somit an einem Sonntagnachmittag. Anpfiff in Karlsruhe ist dann um 13.30 Uhr.

Zuvor ist der KSC zweimal samstags um 13 Uhr gefordert. Am 6. Mai ist Hannover 96 im Wildpark zu Gast, eine Woche später geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner in den hohen Norden.

Die Partie bei Holstein Kiel wurde für den 13. Mai angesetzt. Auch in diesen Begegnungen haben die Karlsruher etwas gutzumachen. In der Hinrunde waren sie sowohl in Hannover (0:1) als auch gegen Kiel (1:4) leer ausgegangen.

Termin für letztes Saisonspiel stand zuvor bereits fest

Fest stand bereits, dass der KSC sein letztes Saisonspiel am Sonntag, 28. Mai, um 15.30 Uhr beim FC St. Pauli bestreiten wird. Am 34. Spieltag gehen alle neun Zweitliga-Partien zeitgleich über die Bühne.

Nach der Länderspielpause treten die Blau-Weißen, die zurzeit auf Rang acht der Tabelle stehen, am 1. April zu Hause gegen Eintracht Braunschweig an. Zuvor kommt an diesem Donnerstag (13 Uhr) der Schweizer Zweitligist FC Schaffhausen für ein Testspiel ins Grenke-Stadion.