Der nach Samstagsspielen sonst obligatorische freie Montag blieb den Spielern des Karlsruher SC diesmal vorenthalten. Schließlich wartet auf den Tabellensiebten nach dem 1:1 gegen Heidenheim bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) die nächste Zweitliga-Aufgabe. Gegner ist dann erneut zu Hause der obere Tabellennachbar Hannover 96, der wie der KSC 26 Punkte auf dem Konto hat.

Zumindest mit dem Karlsruher Schmuddelwetter mussten sich die Wildpark-Profis am Montag nicht herumschlagen. Philipp Hofmann und Co durften bei einem Basketball-Turnier in der Halle ihre Scorer-Qualitäten einmal in anderer Form unter Beweis stellen.

Einer, bei dem Werfen und Fangen zum Aufgabenprofil zählt, fehlte bei der Einheit zu Wochenbeginn. Torhüter Marius Gersbeck setzte aufgrund von Magenproblemen aus, derweil Malik Batmaz wegen eines privaten Termins absent war. Beide erwartet Trainer Christian Eichner am Dienstag zurück.