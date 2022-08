6. Spieltag

Live-Ticker: Karlsruher SC empfängt Hansa Rostock

Am sechsten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga empfängt der Karlsruher SC den Tabellensechsten Hansa Rostock. Rund 1.000 Anhänger der Gäste haben sich angekündigt, für stimmungsvolle - möglicherweise sogar brisante - Rahmenbedingungen im Wildpark ist also gesorgt.