Baden gegen Südhessen im Wildparkstadtion: Der Karlsruher SC empängt Darmstadt 98. Die Südhessen sind aktuell auf Rang elf in der Tabelle. Der KSC auf Platz 15. Nach zwei Spielen ohne Niederlage will die Elf von KSC-Coach Christian Eichner weiter punkten.

Gegen Darmstadt könnte auch Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek wieder in die Startelf rücken Der „Zehner“ kam beim 1:1-Remis in Nürnberg nur von der Bank - und erzielte prompt den Ausgleich. Das Spiel ab 13.30 Uhr am Sonntag im Live-Ticker