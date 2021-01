Heimlich, still und leise marschiert der KSC in das obere Tabellendrittel - und nistet sich dort auch noch ein. Zum Abschluss der Hinrunde empfängt der KSC als Sechster den Siebten aus Heidenheim - beide Teams habe je 25 Zähler auf dem Konto. Die Badener spielen eine äußerst erfolgreiche Hinrunde, wenn auch KSC-Coach Christian Eichner hin und wieder sein Nervenkostüm etwas überstrapaziert sieht.

Mit dem 1. FC Heidenheim kommt am Samstag, 13 Uhr, nun ein vermeintliches Top-Team in den Wildpark. Die Ost-Schwaben scheiterten im Sommer 2020 dramatisch in der Relegation am SV Werder Bremen. Zum Start in diese Zweitliga-Saison stotterte der Motor des Teams von Frank Schmidt.

Allmählich kommt das Team von der Ostalb aber wieder besser in Tritt - abgesehen von Ausnahmen wie bei der 0:4-Klatsche beim SV Sandhausen. Dennoch ist die Mannschaft um Marc Schnatterer und Christian Kühlwetter (10 Tore) an guten Tagen in der Lage jedes Team zu schlagen. So wie den HSV Ende November.

Was ist also drin für den KSC? Sammeln die Badener weiter munter Punkte um frühzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben? Das Spiel live aus dem Wildparkstadion ab 13 Uhr im Ticker: