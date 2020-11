Spieltag neun in der Zweiten Liga

Live-Ticker: Der KSC empfängt den SC Paderborn

Am neunten Spieltag tritt die Mannschaft des Karlsruher SC gegen den SC Paderborn an. Gegen den Tabellendritten hofft das Team von Christian Eichner auf den dritten Sieg in Folge. Das Spiel im Live-Ticker.