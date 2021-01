Der KSC empfängt Hannover 96. 2021 sind die Karlsruher noch ungeschlagen. Bleibt das auch gegen die formstarken Niedersachsen so? Das Spiel der Badener im Live-Ticker ab 20.30 Uhr.

Rückrundenauftakt im Wildparkstadion: Der KSC empfängt in der englischen Woche am Mittwoch Hannover 96. Nach dem 1:1-Unentschieden der Karlsruher am Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim liegt der KSC auf Tabellenplatz sieben. Einen Platz davor logieren die punktgleichen Hannoveraner (26 Zähler).

In der Hinrunde gewannen die Niedersachsen ihr Heimspiel noch mit 2:0. Der KSC verlor auch die beiden folgenden Spiele, wurde im Saisonverlauf immer stärker. Im Jahr 2021 sind die Badener noch ungeschlagen und gewannen drei der vergangenen vier Partien. Hannover kommt aber mit breiter Brust und einem 5:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg in das Wildparkstadion. Das Spiel live ab 20.30 Uhr im Ticker.