Live-Ticker: Der KSC empfängt im badischen Derby den SV Sandhausen

Der KSC hofft am vierten Spieltag auf einen Befreiungsschlag. Nach drei Liga-Spielen ohne Punkt soll endlich der ersten Sieg her. Alle Infos zum Spiel gibt es im BNN-Live-Ticker.

Derby-Zeit für den Karlsruher SC: Am Samstag, 17. Oktober, 13 Uhr, geht es gegen den SV Sandhausen. Gegen den badischen Ligakonkurrenten soll nach drei Liga-Spielen ohne Punkt endlich der ersten Sieg her.

Trainer Eichner hat die Länderspielpause genutzt, um bei seinem Team insbesondere „in Sachen Körperlichkeit noch eine Schippe draufzupacken“. Was den Kader betrifft, so kann der KSC-Coach fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Alexander Groiß (Magenprobleme) und der langzeitverletzte Janis Hanek (Kreuzbandriss) stehen nicht zur Verfügung. Marvin Wanitzek, der zuletzt verletzungsbedingt einige Tage fehlte, überraschte Eichner in den jüngsten Trainingseinheiten und hat sich „sehr fleißig“ an die Mannschaft herangearbeitet.