Am Sonntag empfängt der Karlsruher SC den SSV Jahn Regensburg. Können die Karlsruher den Höhenflug in der zweiten Bundesliga im heimischen Wildpark fortsetzen?

Sie punkten und punkten und punkten: Aktuell läuft es für den Karlsruher SC spitzenmäßig in der zweiten Bundesliga. Aktuell steht das Tem auf einem fabelhaften fünften Platz.

Für die Gäste am Sonntag aus dem bayerischen Regensburg (Anpfiff 13.30 Uhr) läuft die Saison bislang nicht ganz so famos - auf der Tabelle stehen sie auf Platz 11, im DFB-Pokal sind die Regensburger in der dritten Runde gegen Köln ausgeschieden.

Wer wird sich im Karlsruher Wildpark durchsetzen? Die Zweitliga-Partie im BNN.de-Liveticker: