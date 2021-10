Live-Ticker: Der KSC trifft im Wildpark auf Erzgebirge Aue

Nach der Länderspielpause wollen die Karlsruher den ersehnten zweiten Heimsieg einfahren. Ob das am am Samstag (13.30 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue gelingt?

Die Personalsituation beim KSC ist weiterhin angespannt. Nicht nur muss Cheftrainer Christian Eichner immernoch wegen einer Verletzung des Sprunggelenks auf Robin Bormuth verzichten. Auch Malik Batmaz meldete sich am Donnerstag krankheitsbedingt ab.

Auch will der KSC-Coach Eichner die Stärke der Gäste aus dem Erzgebirge nicht unterschätzen. Immerhin konnten sie vor der Länderspielpause dem Hamburger SV einen Punkt abringen und hatten auch gegen Jahn Regensburg nur knapp das Nachsehen. „Wir bereiten uns auf einen Gegner vor, der uns alles abverlangen wird“, so Eichner in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Wie die Partie ausgeht, lesen Sie in unserem Live-Ticker.