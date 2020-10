Holen sich die Karlsruher nach dem Sieg gegen den SV Sandhausen die nächsten wichtigen Punkte in der 2. Bundesliga? Die Karlsruher müssen am Freitag ab 18.30 beim 1. FC Nürnberg ran. Bei den Franken sind mit Enrico Valentini, Robin Hack, Pascal Köpke und Felix Lohkemper mehrere ehemalige KSC-AKteure, die in der ersten oder in Jugendmannschaften aufliefen, im Kader.