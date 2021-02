Der KSC ist als Tabellenfünfter beim SV Sandhausen (16.) in der Favoritenrolle. Im Hinspiel gewannen die Badener deutlich mit 3:0. Gelingt den Blau-Weißen im BWT-Stadion erneut ein Kantersieg? Alles zum KSC-Spiel im Ticker ab 13 Uhr.

Nach der 0:0-Remis gegen Jahn Regensburg will der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga wieder einen Dreier einfahren. Das Baden-Derby beim SC Sandhausen am Samstag, 13 Uhr, könnte da gerade recht kommen: Die Kurpfälzer kämpfen als Tabellen-16. gegen den Abstieg und unterlagen beim Hinspiel im Wildpark klar mit 0:3.