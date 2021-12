Nach dem Heimsieg gegen Hannover 96 möchte der Karlsruher SC auch in Dresden drei Punkte holen, um den Puffer nach unten zu vergrößern. Wird das dem KSC gelingen? Die BNN tickern die Partie live.

Beim Heimspiel gegen Hannover konnte der Karlsruher SC nach vier Spielen ohne Sieg wieder jubeln. Mit einem 4:0(3:0)-Endstand holte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner drei Punkte.

Mit diesem Sieg am 15. Spieltag und 21 Punkten in der Liga im Rücken, müssen die Karlsruher am Sonntag (13.30 Uhr) auswärts gegen Dynamo Dresden ran. Zuschauer sind im Rudolf-Harbig-Stadion nicht zugelassen.

Eichner erwartet gegen Dresden ein hartes Stück Arbeit. Gelingt es dem KSC, den Konkurrenten in der Tabelle weiter zu distanzieren? Hier gibt es die Partie im Live-Ticker.