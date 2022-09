Live-Ticker: Eintracht Braunschweig empfängt den KSC

Vor der Länderspielpause trifft der Karlsruher SC auswärts auf Eintracht Braunschweig und will dort noch einmal drei Punkte mit nach Hause nehmen. Im Live-Ticker gibt es die ganze Partie zum Mitlesen.

Der Karlsruher SC trifft am Freitagabend um 18.30 Uhr auswärts auf Eintracht Braunschweig. Nach Einschätzung von KSC-Trainer Christian Eichner steht den Karlsruhern dort eine unangenehme Aufgabe bevor.

„Sie haben ein extrem gutes Umschaltspiel und extrem viel Tempo vorne“, betonte der Cheftrainer am Donnerstag. Besonders warnte Eichner vor Fabio Kaufmann, der in der Vorsaison noch als Außenbahnspieler beim KSC auflief und bei der Eintracht jetzt den Sturm verstärkt. Auch in Anthony Ujah machte Eichner eine Gefahr für das Spiel des KSC aus.

Werden die Karlsruher die Aufgabe meistern und einen Sieg mit heim nehmen? Die ganze Partie gibt es zum Mitlesen hier im Live-Ticker.