Am achten Spieltag reist die Mannschaft des Karlsruher SC nach Niedersachsen. Können die Badener nach dem Sieg gegen St. Pauli erneut gewinnen? Das Spiel im Live-Ticker.

Für KSC-Torjäger Philipp Hofmann ist es die Rückkehr zu seinem Ex-Club Braunschweig. Trifft er nach seinem Tor in Hamburg an diesem Wochenende erneut? Der Tabellennachbar aus Braunschweig will das mit allen Mitteln verhinern - ist durch Coronafälle allerdings ersatzgeschwächt.

In unserem Ticker können Sie das Spiel ab 13 Uhr mitverfolgen: