Spätestens seit Freitagmittag herrscht Aufbruchsstimmung beim Karlsruher SC. Mit der Stadioneröffnung kehrt auch Lars Stindl nach 13 Jahren zurück in den Wildpark, wo der Mittelfeldspieler einst seine Karriere startete.

Doch bis dahin steht noch der Fußball-Alltag in der zweiten Liga für die Badener an – und der führt die Truppe von Cheftrainer Christian Eichner am Sonntagmittag (13.30 Uhr) zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Mit einem ganz klaren Ziel: die 40-Punkte-Marke zu knacken. Dies wäre bereits mit einem Punktgewinn bei den Rheinländern der Fall.

Vor dem 30. Spieltag belegt der KSC den neunten Tabellenplatz (39 Zähler), die Fortuna hat nach der Niederlage beim 1. FC Nürnberg (0:2) als Tabellensechster keine Chancen mehr auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Steckt der KSC die Niederlage gut weg?

Auch die Wildparkprofis mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage verkraften, bei Spitzenreiter SV Darmstadt setzte es eine unglückliche 1:2-Pleite, trotz bester Chancen.

„Wir hoffen, dass wir an die zweite Halbzeit in Darmstadt, mal abgesehen von dem Gegentor, anknüpfen können. Wir versuchen, am Sonntag die stärkste Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Ich erwarte am Sonntag eine stürmische Fortuna!“, sagte Eichner bei der Pressekonferenz am Freitag.

Live-Ticker: KSC spielt auswärts bei Fortuna Düsseldorf