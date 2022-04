Live-Ticker: KSC muss beim Hamburger SV bestehen

Nach einem turbulenten Heimspiel will der Karlsruher SC auswärts beim Hamburger SV drei Punkte mitnehmen. Für den HSV geht es um eine der letzten Chancen auf den Aufstieg. Die ganze Partie im Live-Ticker.

Für den Karlsruher SC geht es am Samstag zum Hamburger SV. Während der KSC den Ligaverbleib so gut wie sicher hat, kämpfen die Hamburger um eine ihrer letzten Chancen auf den Aufstieg.

Die Karlsruher reisten mit reichlich Personalsorgen nach Hamburg. Für Stammtorhüter Marius Gersbeck, der sich einer Operation an der linken Hand unterzogen hat, wird Markus Kuster zwischen den Pfosten stehen. Den gelbgesperrten Linksverteidiger Philip Heise soll Kilian Jakob vertreten. Zudem fällt Marco Thiede aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus.

Trotzdem will der KSC in Hamburg punkten. Anfang März verloren die Karlsruher im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Hanseaten im Elfmeterschießen. Anpfiff am Samstag ist um 20.30 Uhr. Die BNN tickern die Begegnung hier live.