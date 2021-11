Gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt konnte die Mannschaft des KSC zuletzt einen Punkt holen. Nun steht am kommenden Samstag (13.30 Uhr) das Heimspiel gegen den Konkurrenten Hannover 96 an.

Sollte hier der dritte Heimsieg der Saison gelingen, überspringen die Badener die erste gesetzte Zwischenmarke von 20 Punkten. Aktuell hat die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner 18 Zähler auf dem Konto. Allerdings warnt der KSC-Coach davor, die auf Platz 15 stehenden Gäste zu unterschätzen. Für ihn sei Hannover ein Team, das beim Blick auf den Kader in die obere Tabellenhälfte gehöre.

Dazu sind bei den Hausherren die Personalsorgen nochmals gewachsen. Doch letztlich kommt es laut Eichner nicht darauf an, wer auf dem Platz steht, so lange die Mannschaft am Ende die Attribute abrufe, für die der KSC in den letzten Monaten steht: Kampfgeist und Leidenschaft.

Die Partie gibt es hier im Live-Ticker.