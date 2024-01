Live-Ticker: Gelingt dem KSC ein Sieg gegen den HSV?

Kann der KSC seine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage gegen den HSV fortsetzen? Die BNN begleiten das Spiel am Sonntag im Hamburger Volksparkstadion mit einem Live-Ticker.

Kann der KSC seine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage in Folge beim Gastspiel im Hamburger Volksparkstadion fortsetzen - oder ist es ausgerechnet der Hamburger SV, der den Karlsruhern die erste Niederlage der Rückrunde zufügt?

Hoffnung auf einen erneut starken Auftritt des KSC gegen Hamburg machen die vergangenen beiden Aufeinandertreffen. Im Hinspiel gelang Budu Zivzivadze mit dem letzten Angriff des Spiels der verdiente 2:2-Ausgleichsreffer für die Karlsruher.

Es war das erste Heimspiel im fertiggestellten BBBank Wildpark. Im Rückspiel der vergangenen Saison gelang den Karlsruhern sogar ein deutlicher 4:2-Heimerfolg.

Hamburger SV mischt wieder oben mit

Mit 34 Punkten steht der HSV aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Zum Start in die Rückrunde gelang den Hamburgern am vergangenen Wochenende ein 2:0-Erfolg beim Bundesligaabsteiger auf Schalke. Anpfiff zum Auswärtsspiel des Karlsruher SC in der Hansestadt ist um 13.30 Uhr.