Live-Ticker: KSC gastiert zum Saisonauftakt beim VfL Osnabrück

Es geht wieder los: Der KSC startet beim Aufsteiger VfL Osnabrück in die neue Saison. Wie schlägt sich das Team von Trainer Christian Eichner an der Bremer Brücke?

Der Einstieg in die Vorsaison ging seinerzeit gründlich daneben: Vor einem Jahr geriet der KSC zum Auftakt beim SC Paderborn mit 0:5 unter die Räder. Das soll an diesem Samstag in Osnabrück anders werden.

KSC-Trainer Christian Eichner rechnet an der Bremer Brücke mit „blanker Euphorie“, nachdem der VfL in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg auf den letzten Drücker perfekt gemacht hatte.

Kobald und Jensen fehlen dem KSC gegen den VfL Osnabrück

Verzichten muss Eichner in Osnabrück auf die verletzten Christoph Kobald und Leon Jensen. Voraussichtlich werden neben dem großen Hoffnungsträger Lars Stindl in Torhüter Patrick Drewes und Innenverteidiger Robin Bormuth zwei weitere Neuzugänge in der Startelf stehen.

Anpfiff der Partie ist um 13 Uhr. Wir berichten live ab 12.30 Uhr vom Spiel in Osnabrück.