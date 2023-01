Zum Start in die Rückrunde empfängt der KSC den SC Paderborn an diesem Freitag im Karlsruher Wildparkstadion. Die BNN begleiten das Spiel mit einem Live-Ticker.

Kaufmann in der Startelf

Stürmer Mikkel Kaufmann wird nach einer guten Wintervorbereitung beim Rückrunden-Start des KSC in der Startelf stehen. „Er wird beginnen“, bestätigte Trainer Christian Eichner vor der Partie gegen den SC Paderborn am Freitag.

Auch auf allen anderen Positionen hat Eichner gegen den Tabellensechsten aus Paderborn die freie Auswahl. „Alle Spieler sind einsatzbereit“, sagte der Coach. Das gelte auch für die nach dem Mittwochstraining angeschlagenen Verteidiger Daniel Brosinski und Daniel O’Shaughnessy.

Live-Ticker zum Spiel des KSC gegen SC Paderborn

Gegen die Ostwestfalen sei daher alles möglich. „Ich erwarte eine gute Mannschaft, die sehr variabel agiert, einen gepflegten Ball spielt und auf verschiedenen Positionen eine gewisse Spielintelligenz mitbringt“, erklärte Eichner. Das Hinspiel hatten die Ostwestfalen überraschend deutlich mit 5:0 gewonnen.

Doch auch der KSC habe sich nun in eine gute Verfassung gebracht und verfüge über Spieler, die den Unterschied ausmachen könnten, so Eichner. „Wenn wir das alles in die Waagschale werfen, werden wir die gleichen Möglichkeiten haben, das Spiel zu gewinnen“, sagte der 40-Jährige.

