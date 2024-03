Live-Ticker: Karlsruher SC muss zum Tabellenzweiten nach Kiel

In den vergangenen drei Aufeinandertreffen des KSC mit den Störchen aus Kiel zogen jeweils die Badener den Kürzeren. Der letzte Sieg der Karlsruher liegt über zwei Jahre zurück. Hoffnung für die Begegnung des Tabellenachten aus dem Badischen beim Tabellenzweiten im Norden macht die aktuelle Form der Blau-Weißen. Nach zuletzt zwei 4:0-Erfolgen in Serie können die Karlsruher mit einem Sieg möglicherweise an die Spitzengruppe um den Aufstieg aufschließen.

Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel ist am Samstagmittag um 13.00 Uhr.

Richtungsweisendes Duell für den KSC in Kiel

Im Hinspiel zwischen Kiel und Karlsruhe, Ende September vergangenen Jahres, setzten sich die Norddeutschen mit einem 2:0-Erfolg im BBBank-Wildpark durch.