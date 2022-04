2. Fußball-Bundesliga

Live-Ticker: KSC spielt auswärts gegen Tabellennachbarn SC Paderborn

Der Karlsruher SC tritt in der 2. Bundesliga auswärts in Paderborn an. Die Gastgeber aus Nordrhein-Westfalen ist ein direkter Tabellennachbar des KSC. Die BNN begleiten das Spiel im Live-Ticker.