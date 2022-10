Am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert der 1. FC Nürnberg beim KSC. Die BNN begleiten die Partie mit einem Live-Ticker.

Nach der Länderspielpause steht für den KSC an diesem Sonntag (13.30 Uhr) ein echtes Traditionsduell an: Am zehnten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga gastiert der 1. FC Nürnberg im Wildpark – zum insgesamt 50. Mal im Rahmen eines Pflichtspiels.

Die Franken stehen aktuell mit zehn Punkten auf Platz 13, der KSC mit einem Zähler mehr auf Rang zehn. Wie das Jubiläumsspiel ausgeht? Der BNN-Live-Ticker ist stets auf Ballhöhe.