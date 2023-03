Live-Ticker: KSC muss auswärts bei Hansa Rostock antreten

Der KSC tritt mit breiter Brust an diesem Sonntag um 13.30 Uhr im Ostseestadion bei Hansa Rostock an. Doch die Badener plagen Verletzungssorgen. Der Live-Ticker zum Spiel.

Der KSC strebt am Sonntag in Rostock den vierten Zweitliga-Sieg in Folge an. Zwar bringen die Badener nach den jüngsten Erfolgserlebnissen gegen Fürth, Sandhausen und Regensburg viel Selbstvertrauen mit an die Ostsee.

Sie müssen im Mittelfeld allerdings auf die verletzten Kyoung-Rok Choi und Tim Breithaupt verzichten.

An das Hinspiel dürften die Karlsruher gute Erinnerungen haben, im Wildpark siegten sie Ende August mit 2:0. Auch damals befanden sich die Blau-Weißen in einer guten Phase.

Nach einer Delle im Herbst rutschten sie dann allerdings in den Tabellenkeller ab, aus dem sie sich zuletzt befreien konnten.

Live-Ticker zum Spiel des KSC bei Hansa Rostock

Die Rostocker, bei denen die beiden früheren KSC-Profis Lukas Fröde und Damian Roßbach unter Vertrag stehen, verloren dagegen ihre beiden letzten Partien gegen Darmstadt (0:1) und auswärts gegen St. Pauli (0:1).

Mit einer weiteren Niederlage würde Hansa (24 Punkte) weiter Richtung Abstiegsränge abrutschen, mit einem Sieg würden sie dem KSC (28) bis auf einen Zähler auf die Pelle rücken.