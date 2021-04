Live-Ticker: Schnelltests negativ – der KSC empfängt den VfL Osnabrück

Wie startet der KSC nach der Länderspielpause? Für den Saisonendspurt brauchen die Badener einen Dreier, wenn sie noch an den Aufstiegsaspiranten dranbleiben wollen.

Acht Spiele bleiben dem KSC übrig, die sehr zufriedenstellende Saison möglicherweise sogar noch veredeln zu können. Mit dem VfL Osnabrück wartet eine Mannschaft auf die Karlsruher, die mitten im Abstiegskampf steckt.

Im Vorfeld war unklar, ob die Begegnung wirklich statt finden kann. Zwei Spieler hatten in der Woche vor dem Spiel positive Corona-Tests und mussten in Quarantäne. Die Spieler des KSC machten am Samstagmorgen Corona-Schnelltests, die waren alle negativ.

Im Hinspiel lag die Mannschaft von Christian Eichner bis zu 77. Minute noch mit 0:1 zurück, ehe Dominik Kother (78.) und Philipp Hofmann (88.) das Spiel durch ihre Treffer drehen konnten.

Der letzte Heimsieg lag für die Badener jedoch eine Weile zurück: Am 27. Januar bezwang der Karlsruher SC Hannover 96 mit 1:0.