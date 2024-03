Live-Ticker: KSC empfängt Greuther Fürth zum Topspiel

Der Blick in die jüngere Vergangenheit der Begegnungen des KSC mit der SpVgg Greuther Fürth verspricht ein Spektakel für das Duell im Zweitliga-Topspiel am Samstagabend. Durchschnittlich fielen in den zurückliegenden sechs Aufeinandertreffen der beiden Teams vier Treffer pro Begegnung. Drei dieser sechs Begegnungen entschied der Karlsruher SC am Ende der 90. Spielminuten für sich.

Als Tabellendritter der Rückrundentabelle bietet sich den Badenern am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen Fürth die Chance, mit einem Sieg näher an das obere Tabellendrittel heranzurücken.

Zweites Topspiel im Karlsruher BBBank Wildpark in Folge

Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien will der Gast aus Fürth in Karlsruhe zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr auswärts punkten. Am vergangenen Wochenende setze sich das Kleebatt im Franken-Derby gegen Nürnberg durch.

Im Hinspiel gegen den KSC konnten die Fürther trotz Unterzahl das Spiel am Ende für sich entscheiden.