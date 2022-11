Zuletzt lief es für den KSC in der zweiten Liga überhaupt nicht – drei Niederlagen in Serie kassierte die Elf von Trainer Christian Eichner. Das Polster auf die Abstiegsplätze ist vor dem 15. Spieltag für den Tabellenzehnten auf vier Punkte zusammengeschmolzen.

Daher ist der Auftrag für die Partie gegen Holstein Kiel am Samstag (13 Uhr) klar: Zurück in die Erfolgsspur finden. Damit das gelingt, fordert Eichner in beiden Strafräumen mehr Konsequenz. In der Defensive müsse laut dem KSC-Coach „die Liebe zum Verteidigen über 90 Minuten wieder hochgeschraubt werden – in jedem kleinen Detail“.

KSC-Trainer Christian Eichner fordert „fußballerische Geilheit“

In der Abteilung Attacke müsse „der letzte Pass besser kommen, der Abschluss klarer sein. Die letzte fußballerische Geilheit vor dem Tor muss hochgeschraubt werden“. Ob das gelingt, könnt ihr im Live-Ticker verfolgen.