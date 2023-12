Live-Ticker: KSC empfängt zum Jahresabschluss die SV Elversberg

Der KSC will gegen die SV Elversberg einen erfolgreichen Jahresabschluss feiern. Gelingt gegen den Aufsteiger der nächste Heimsieg?

Knackt der Karlsruher SC vor dem Jahreswechsel noch die 20-Punkte-Marke? Notwendig ist dafür ein Sieg gegen die SV Elversberg, die am Sonntag zum Hinrunden-Abschluss im Wildpark aufschlägt.

Der Club aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg ist kein Zweitligist wie jeder andere. Im Frühjahr 2022 kickten die Saarländer noch in der Regionalliga, ehe sie seit diesem Sommer nach zwei Aufstiegen in Folge erstmals in Liga zwei um Punkte kämpfen.

KSC will sich von der Abstiegszone entfernen

Bislang schlägt sich die SVE beachtlich, stand mit 24 Punkten – immerhin sechs mehr als der KSC bislang holte – vor Beginn des Spieltags auf Rang acht der Tabelle. Für die Karlsruher geht es derweil darum, sich vor der Winterpause möglichst weit von der Abstiegszone zu entfernen.

Was den KSC-Fans Hoffnung machen dürfte: Ihr Team ist seit vier Partien ungeschlagen. Das Spiel gegen den Aufsteiger wird am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen.