Am siebten Spieltag empfängt der FC St. Pauli den Karlsruher SC im Millerntor-Stadion. Die letzte Begegnung im Mai ging untentschieden aus. Kann der KSC nach der unglücklichen Niederlage gegen den SV Darmstadt am Montag diesmal als Sieger vom Platz gehen? Alles zum Spiel im Ticker ab 13.30 Uhr.

Am Sonntag geht’s für den KSC im Hamburger Millerntor-Stadion gegen den Kultverein FC St. Pauli. Nur ohne Christoph Kobald. Der Innenverteidiger ist nach dem umstrittenen Handspiel im Match gegen den SV Darmstadt gesperrt .

KSC-Trainer Christian Eichner musste daraufhin eine Entscheidung treffen: Nimmt er Daniel Gordon und damit in Kauf, dass Robin Bormuth in der Kette eine Position nach links rückt oder setzt er auf David Pisot, der bei der letzten Match erneut nicht einmal mehr im Kader stand?