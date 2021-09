Der Karlsruher SC trifft am Samstag im heimischen Wildparkstadion als Tabellensechster auf Holstein Kiel (Tabellenplatz 15). Knapp vier Monate ist es dann her, dass der Club aus dem Norden letztmals in Karlsruhe zu Gast war. An jenem 16. Mai hatte es zur Halbzeit nicht danach ausgesehen, als würden sich beide Teams in naher Zukunft wiedersehen. Die Kieler führten mit 1:0 und lagen damit klar auf Aufstiegskurs. Am Ende erwies sich der KSC aber als Spielverderber und verhinderte mit einem 3:2-Erfolg den Sieg der Kieler.

Ob das diesmal wieder klappt? Wegen Verletzungen müssen die Karlsruher zumindest einige Ausfälle verschmerzen. Außenverteidiger Jannis Rabold wird wegen einer im Training erlittenen Innenbandzerrung im linken Knie für einige Tage ausfallen. Noch schwerer hat es Torwart Niklas Heeger erwischt. Vereinsarzt Marcus Schweizer hat bei ihm einen doppelten Mittelhandbruch diagnostiziert. Das könnte einen Ausfall von mindestens sechs Wochen bedeuten.

Können sich die Karlsruher trotzdem durchsetzen? Die BNN tickern die Partie live.