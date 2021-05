Ungewohnte Rolle

„Nicht unwohl gefühlt“: So erlebte KSC-Verteidiger Thiede seinen Offensiv-Abstecher

Marco Thiede ist in dieser Saison rechts hinten eine Bank. In Düsseldorf musste er nun weiter vorne ran und glänzte direkt als Vorlagergeber. Ganz so leicht fiel ihm die Umstellung aber nicht.